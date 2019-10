Di demoni | spiriti e sacerdotesse | torna la serie fantasy Inuyasha

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=KwCfHVGamn8 Rumiko Takahashi, dea dei manga, è la mamma di capisaldi del fumetto nipponico come Lamù, Ranma ½, Cara dolce Kyoko (Maison Ikkoku) e. Tutti sono diventatianimate più o meno di culto, compreso l’ultimo, lunghissimo adattamento di, che entra a far parte della libreria di Netflix dal 1° ottobre. Sulla piattaforma digitale sono già disponibili da un po’ i film, a cui si aggiunge il cartone che conta più di 150 episodi e che il pubblico generalista italiano aveva potuto vedere, con poco più di un anno di scarto rispetto al debutto in Giappone, grazie a Mtv. Prima che il canale musicale si trasformasse nella casa di reality volgarotti e barbosi, sono molti i cartoni animati leggendari – da Ranma ½ a Neon Genesis Evangelion passando per Cowboy Bebop – per i quali l’emittente va ringraziata. Tuttavia, quelle sono altre ...

