Crocifisso in aula | Fioramonti | «Sono per scuola laica» E divampa la polemica

Salvini : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto». E in Aula bacia il Crocifisso : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l’intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli «insulti» di Conte, che secondo lui sono rivolti «a tutti gli italiani», Salvini insiste sul concetto di “inciucio” tra M5S e Pd e sui vari “no” che avrebbe ricevuto sulle riforme. «Adesso capisco tutti quei no», ha insinuato Salvini. ...

Salvini : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto». E in Aula bacia il Crocifisso : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l'intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli...

Salvini replica e bacia il Crocifisso in Aula : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto» : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l'intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli...