Cantù, accoltellata da compagno figlia

Si è costituito e ha confessato l'uomo che stamani ha ucciso a coltellate la madre della compagna. Dopo l'omicidio della 79enne si è allontanato dalla casa di Vighizzolo, frazione di, nel Comasco,e ha telefonato in caserma. Il delitto è avvenuto sul retro della palazzina in cui vivevano la vittima e, in un appartamento separato, lacon ile il figlio di lei, avuto da una precedente relazione. Già in passato gli agenti erano intervenuti su segnalazione dei vicini per liti tra l'anziana e il convivente della.(Di martedì 1 ottobre 2019)