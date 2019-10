Bologna | i tortellini con il pollo dividono la città “È una ricetta non è un pensiero”

Bologna - polemiche per i tortellini al pollo. Che peccato quando finisce tutto in caciara : Bologna, città famosa in tutto il mondo per gli “spaghetti alla bolognese”, volano del turismo felsineo. Pensate che ogni anno qui nel capoluogo emiliano arrivano frotte di turisti che, oltre alla “Bologna” – che negli Stati Uniti è la mortadella – vogliono assolutamente assaggiare questa prelibatezza. Non desiderano altro. Altro? Altro. Bologna, la città delle tre T: torri, tette e tortellini. Altroché gli spaghetti alla bolognese. ...

Salvini contro l’arcivescovo di Bologna : “Tortellini al pollo? Cercano di cancellare la nostra storia e la nostra cultura” : L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” a base di carne di pollo in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi anche per i musulmani che non possono mangiarlo, fa insorgere il centrodestra a pochi giorni dall’apertura degli stand in piazza Maggiore. Da Terni, durante un comizio elettorale, attacca Matteo Salvini: “È come dire il vino rosso ...

Bologna : Salvini - ‘tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura'(2) : (AdnKronos) – “Giustamente -ha aggiunto Salvini durante una diretta Facebook- sono insorti i bolognesi: mamme, papà, nonne, nonni, parroci, suore. I tortellini senza carne per non offendere chi arriva a Bologna. Aveva straragione Oriana Fallaci: il problema non sono coloro che arrivano da lontano o gli islamici; il problema sono alcuni italiani che si vergognano di quello che sono, che cercano di far finta di essere ...

A Bologna - tortellini senza carne di maiale per l'integrazione. Salvini : "Cancella storia e cultura" : “Per il rispetto, il vescovo di Bologna ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. È come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?”. Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, di lanciare in occasione della festa ...

Bologna : Salvini - ‘tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E’ come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?” Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di ...

Bologna - tortellini senza maiale per la festa di San Petronio : Non ci sarà nessuna variante di carne di maiale nei tortellini che saranno preparati a Bologna per la festa di San Petronio. Nel giorno del patrono cittadino, l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi annuncia il "tortellino dell’accoglienza" che sarà rigorosamente al pollo. Una scelta che permetterà a tutti di poter mangiare la specialità regionale, anche chi – per motivi religiosi – non può assaggiare determinati tipi di carne come quella ...

Bologna - per la festa di San Petronio il vescovo lancia i tortellini al pollo per i musulmani : Venerdì a Bologna si celebrerà la festa di San Petronio, patrono della città: il tema di questa edizione sarà quello dell'accoglienza e per questo il vescovo Matteo Maria Zuppi - che il giorno dopo verrà ordinato cardinale da Papa Francesco - ha lanciato l'idea di farcire i tortellini di pollo anziché esclusivamente di maiale.Continua a leggere