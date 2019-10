Berlusconi festeggia il compleanno senza Pascale | i figli di lui non la gradirebbero

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Silviohato il suocon una festa in famiglia, evento a cui Francescanon ha partecipato. La giovane fidanzata del Silvio nazionale non si è fatta vedere ad Arcore, preferendo celebrare ildel suo compagno con una festa privata. I motivi di questa scelta sarebbero da attribuirsi alla rottura dei rapporti tra lei e idi. Mistero su FrancescaFrancescac'è, ma non si vede. La fidanzata trentaquattrenne del leader di Forza Italia è sempre al fianco del suo compagno e la loro storia sembrerebbe procedereintoppi. Questa volta, però, pare che laabbia scelto di lasciare solo Silvio proprio nel giorno del suo 83esimo. La sera del 29 settembre, infatti, il politico e imprenditore milanese ha aperto la sua villa di Arcore perre insieme a parenti e amici i suoi 83 anni. Tra gli ...

