Oroscopo Acquario ottobre | sentimenti sottotono

L'Oroscopo dell'amore per i single - 1 ottobre : Cancro sensibile - Acquario triste : Le sensazioni amorose entrano in gioco nelL'oroscopo dell'amore per i single di martedì e puntano un riflettore sugli affetti e le possibilità di ciascun segno zodiacale. Nel fiume di emozioni che sprigiona una Luna sensuale in Scorpione, nuove storie prendono forma grazie a un modo di fare magnetico che l'astro d'argento elargisce non solo a Scorpione ma anche a Cancro, Pesci, Capricorno, Sagittario, Bilancia e Vergine. Di seguito le previsioni ...

Oroscopo 18 ottobre : hobby per Bilancia - Acquario euforico : Nella giornata di venerdì 18 ottobre i Gemelli saranno indaffaratissimi con il proprio lavoro e con le proprie cose da fare in senso generale, mentre il lavoro per i nati del segno del Cancro potrebbe subire una pericolosa battuta d'arresto. L'Acquario ed il Capricorno saranno alcuni dei segni favoriti della giornata. A seguire, le previsioni per gli altri segni dello zodiaco. ...Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 1 ottobre - 2ª sestina : classifica - Scorpione e Acquario '5 stelle' : L'oroscopo del giorno 1 ottobre 2019 è pronto a dare il via alla girandola di previsioni interessanti la prima giornata del nuovo mese. In primo piano in questa parte della settimana, come ormai prassi consolidata, la classifica e le predizioni da Bilancia a Pesci, corredate come al solito da consigli e dritte da sfruttare sia in amore che in ambito lavorativo. Partiamo subito con il mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento ...

L'Oroscopo del 30 settembre e classifica giornaliera : difficoltà per Pesci - Acquario ok : L'oroscopo del giorno 30 settembre è abbastanza promettente. Nell'ultimo giorno del mese tante cose sono destinate ad accadere. Non solo in amore e negli affari si registrano importanti influenze, ma anche nel lavoro e nelle faccende domestiche. Qualcuno avrà a che fare con una chiamata di un parente mentre altri avranno poca voglia di recarsi sul posto di lavoro o di studio. Comunque sia, le ore passeranno senza freni. Scopriamo le previsioni ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia fino al 6 ottobre : Bilancia innamorata - Acquario confuso : L'oroscopo dell'amore di coppia di inizio ottobre approfondisce il transito planetario di Luna dapprima in Bilancia, poi in Scorpione, Sagittario e Capricorno. Una nuova sensibilità anima anche gli altri simboli alle prese con le faccende del cuore, in più Mercurio nella giornata di venerdì passerà in Scorpione e garantirà una nuova intuizione magnetica alle previsioni astrologiche segno per segno. Sensazioni imprevedibili nelL'oroscopo ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 28 settembre : Acquario felice - Sagittario allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia è ricco di sorprese, tutte dedicate alla giornata di sabato. Sole dalla Bilancia mitiga un effetto molto controllato dal punto di vista emotivo di Luna in Vergine, tanto che anche Scorpione, Leone, Gemelli e Acquario riusciranno a credere maggiormente nell'amore di coppia, coltivandolo con i piccoli gesti giorno dopo giorno. Di seguito le previsioni astrali fortunate per incrementare splendide sensazioni a ...

Oroscopo 11 ottobre : Acquario forte - Sagittario rilassato : La giornata di venerdì 11 ottobre per i segni che hanno avuto qualche difficoltà a livello sentimentale potrebbe andare decisamente meglio, come nel caso dell'Ariete e dei Pesci. IN calo in ambito della salute invece saranno i segni della Vergine e il Leone, ma l'Acquario sarà più forte che mai. Il Sagittario ritroverà il proprio equilibrio, mentre i Gemelli si affiancheranno sempre di più alle loro amicizie....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 26 settembre : Sagittario ostinato - Acquario ribelle : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 26 settembre, approfondisce le relazioni a due di ciascun segno zodiacale e lo fa tenendo conto di un nuovo influsso dirompente e dinamico provocato da Urano in Toro. Un nuovo modo di amare sarà più libero e privo di preconcetti non solo per Toro, ma anche per Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno, che dovranno imparare a conciliare la materialità del rapporto con emozioni dirompenti. Di seguito le ...

L'Oroscopo del giorno 26 settembre - ultimi sei segni : Capricorno vola - Acquario sottotono : L'oroscopo del giorno 26 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Sotto controllo da parte dell'Astrologia in questa sede i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo esclusivamente dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La posta in gioco come al solito, anche ...

Oroscopo ottobre Acquario : nuove opportunità al lavoro - poco movimento con il partner : Durante il mese di ottobre i nativi Acquario riusciranno a dare il meglio di loro in ambito lavorativo, arrivando ad ottenere numerosi successi, e guadagni non sempre costanti, ma tutto sommato buoni. Al contrario, non sarà il periodo più adatto per l'ambito sentimentale, dove spesso potrebbe capitarvi di cadere in discussioni con il partner a causa di alcune incomprensioni. La fortuna sarà presente, ma solo in alcune giornate, per cui, evitate ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 25 settembre : Leone volitivo - Acquario permaloso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì analizza l'entrata della Luna nella casa astrologica quinta, quella del Leone. Una Luna volitiva e molto ambiziosa tende a concentrare le attenzioni su di sé anche se sa elargire amore in maniera generosa. Via libera a un modo di amare che in coppia diventa affascinante e prezioso anche per Bilancia, Gemelli, Sagittario e Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Splendidi momenti ...

Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre : serenità per l'Acquario - giù il Cancro : L'Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2019, favorirà il segno dell'Acquario, in particolare la terza decade. Ci saranno sorprese piacevoli sia nel lavoro che nella vita privata. Alti e bassi, invece, per i nati del segno del Cancro. Vediamo ora le previsioni segno per segno. I consigli delle stelle della settimana: da Ariete a Vergine in amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): la settimana sarà un po' agitata. I pianeti vi saranno ...

L'Oroscopo del giorno 24 settembre da Bilancia a Pesci : martedì cinque stelle all'Acquario : L'oroscopo del giorno 24 settembre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il martedì della corrente settimana appena iniziata. Come sempre sono sotto osservazione principalmente i settori riguardanti l'amore e il lavoro, quest'oggi in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, partiamo subito a spron battuto facendo presente che l'Astrologia ha già fatto le sue scelte: domani saranno i simpatici ...

Oroscopo 4 ottobre : amore in rialzo per l'Acquario - ottime le finanze per Vergine : La giornata di venerdì 4 ottobre regalerà a molti segni dello zodiaco tanto relax e divertimento dopo una lunga settimana di lavoro e problemi. I primi che avranno una giornata positiva e al top saranno i nativi del segno del Cancro e dello Scorpione, per proseguire con i nativi del segno dei Pesci e dell'Acquario. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore sarà in netto rialzo, ...