Istat: inflazione stabile allo 0,4%

A settembre l'resta0,4% per il terzo mese consecutivo. Si tratta del livello più basso dal novembre del 2016. Su base mensile il dato è invece in calo dello 0,5%. Lo comunica l'. Salgono0,8% d0,7% i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa). Prezzi invece in discesa per i carburanti: benzina passa da -2,3% di agosto a -4,1% e diesel da -1,8% a -3,5%.(Di lunedì 30 settembre 2019)