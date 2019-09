Ipotesi cuneo fiscale da maggio Così Gualtieri fa quadrare i conti

Taglio del cuneo fiscale in busta paga : ?le due Ipotesi sul tavolo : Un Taglio del cuneo fiscale, sotto forma di credito d’imposta, che assorba il bonus Renzi da 80 euro, per far entrare nelle disponibilità dei lavoratori fino a 1.500 euro in un’unica mensilità, a luglio. Oppure un Taglio secco dei contributi a carico dei lavoratori, sempre con l’identico obiettivo di far crescere le buste paga e rilanciare i consumi