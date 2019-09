Il giallo dei due fratelli belgi trovati morti in un hotel di Firenze

Da «La signora in giallo» a «Sex Education» : le case dei film su Airbnb : Twilight (Oregon, Usa)Sex Education (Inghilterra)Shakespeare in Love (Inghilterra)Girls (Giappone)La signora in giallo (California, USA)Avengers: Endgame (Georgia, USA)Downton Abbey (Inghilterra)Sherlock (Galles)Solitary Man (New York)Quando arrivava lei, succedeva sempre qualcosa. Jessica Fletcher, in arte «La signora in giallo», è da anni diventata una sorta di meme scaramantico. Oggi, per chiunque volesse sfidare ulteriormente la sorte ...

Ho fatto ascoltare Revolver dei Beatles a mio nipote - ora vorrebbe vivere in un sottomarino giallo : Lo sto ripetendo a me stesso da giorni: a Giorgio, mio nipote di 8 anni, piace Revolver dei Beatles. I Korn hanno ripreso la filastrocca britannica dei numeri in Shoots & Ladders ma mio nipote può dire di aver conosciuto i numeri in inglese prima di imparare la lingua, grazie al tempo sfasato che anticipa Taxman, prima traccia di Revolver dei Beatles. Sì, è andata così: nei miei deliri da caldo estivo e da imminenza dell’età pensionabile ...

La fake news dei posti fissi creati dal governo gialloverde : Gli ultimi rapporti dell’Istat sul mercato del lavoro sono stati commentati dalle agenzie di stampa, dagli editoriali e dai telegiornali all’insegna di un grande rilancio dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato. E questo boom di posti fissi, nell’interpretazione quasi generale, sarebbe sta

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 2-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : arriva il raddoppio dei giallorossi - sull’asse Zaniolo-Dzeko : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Viska va DIRETTAmente in porta: alto. 65′ Ammonito Juan Jesus, che commette fallo al limite dell’area. Un’ingenuità del centrale difensivo che sbraccia sul neoentrato Crivelli in maniera irregolare. 64′ Sostituzione anche nel Basaksehir: out Arda Turan, in Crivelli. 64′ Primo cambio in casa Roma: fuori Pastore, dentro Pellegrini 62′ GUNOK SALVA ...

Morto Ric Ocasek - addio al fondatore e leader dei The Cars : giallo sulle cause del decesso : È Morto a 75 anni Ric Ocasek, il fondatore e leader della band new wave The Cars. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato domenica in un appartamento di Manhattan, a New York: il cadavere non presentava segni di violenza ma è giallo sulle cause della morte e sull’accaduto indaga la polizia. Molto famosi negli anni Ottanta, i The Cars si erano formati nel 1978 e sciolti nel 1988: tra i loro più grandi successi ci sono “Just What I ...

Serie A - Roma-Sassuolo : prima vittoria stagionale dei giallorossi con un 4 a 2 : Una Roma convincente si prende la prima vittoria stagionale superando 4-2 il Sassuolo all’Olimpico. Tutto troppo relativamente facile per la squadra di Paulo Fonseca, che grazie ad un primo tempo stradominato, è riuscita subito - come scrive l'Agi - a mettere in ginocchio gli emiliani di De Zerbi, t

giallo Valencia - Marcelino accusa : “Ho ricevuto dei messaggi - non volevano vincessimo la Coppa del Re…” : E’ stato mandato via, in maniera quasi inspiegabile. Marcelino Garcia Toral non è più l’allenatore del Valencia, ma ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘Sport‘ ha lanciato una mezza provocazione, un’accusa che alimenta il Giallo. “Sono sicuro, non ho dubbi – dice – che la causa di questa situazione sia stata la Coppa del Re. Durante la stagione abbiamo ricevuto messaggi diretti e indiretti ...

I bei tempi dei mostri gialloverdi son finiti - ma “Propaganda” saprà stupire : La chiave l’hanno trovata, come si diceva circa un anno fa, nella rinuncia a ospitare politici e quindi nel gusto di inchiodarli all’analisi spietata e filologica dei loro prodotti internettiani, delle loro prestazioni su Facebook, dei loro tweet. Al linguaggio unilaterale del ministro che si fa le

Rider - nel decreto gialloverde niente divieto di cottimo e solo i cococo avranno i diritti dei dipendenti. “Ora il Parlamento lo cambi” : Doppio binario per le tutele ai lavoratori della gig economy. A partire dai Rider che consegnano il cibo a domicilio. La piccola élite ancora inquadrata con un contratto cococo può rivendicare già da oggi tutti i diritti che spettano ai dipendenti. Gli altri – la stragrande maggioranza dei ciclofattorini – dovranno aspettare la prossima primavera e a quel punto potranno contare sulla copertura assicurativa Inail ma non su un compenso ...

Per un'agenda giallorossa dei diritti : Il governo Conte 2 sta per partire e con esso un nuovo programma di governo. La prima bozza resa pubblica impegna, al punto 4, a “promuovere una più efficace protezione dei diritti della persona e rimuovere tutte le forme di diseguaglianze (sociali, territoriali, di genere) che impediscono il pieno sviluppo della persona”. Un po’ generico per far pensare a una nuova stagione dei diritti, ma Roma non fu ...

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Dal contratto alla crisi : il film dei 14 mesi di governo giallo-verde : Dopo quattordici mesi vissuti sull’altalena tra grandi litigi e riappacificazioni, il governo giallo-verde sembra volgere alla fine. Le nozze tra M5s e Lega, due partiti che si erano presentati in contrapposizione alle politiche del 4 marzo e che si erano alleate con fatica, si sono infatti rotte. Dal contratto al voto sulle mozioni Tav, ecco come si è arrivati alla crisi