Grecia | doppio incendio nel centro per migranti di Moria | muoiono una mamma con la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Caos neldi identificazione di, nell’isola di Lesbo, in, dopo che unacol suo figlioletto sono rimasti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a due incendi divampati in alcuni container. Le fiamme sarebbero state appiccate da alcunicome segno di protesta per l’affollamento della struttura. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale e ricoverati nell’ospedale dell’isola. La situazione, nella mattinata di lunedì, è drammatica: rifugiati e immigrati si sono radunati fuori dai container bruciati impedendo alla polizia di avvicinarsi per recuperare materiali e prove. Si segnalano scontri con la polizia e due camion dei pompieri bruciati. Al momento, ilaccoglie 12mila persone, sebbene la struttura abbia una capienza di 3mila. Considerata l’emergenza, il ...

