EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR

La carica dei 33 : tempi beta EMUI 10 ufficiali per tanti Huawei e Honor : Questo mese di settembre non poteva chiudersi nel migliore dei modi con tutti i dettagli sulla beta EMUI 10 forniti dallo stesso produttore cinese e relativi a ben 33 esemplari del brand principale ma pure di quello Honor. Solo qualche ora fa, in effetti, l'azienda attraverso il suo canale EMUI su Weibo, il Twitter cinese, ha presentato un tabella di marcia serrata con la quale prevede di fornire gli aggiornamenti alla sua ampia fascia di ...

A grandi passi verso EMUI 10 : beta per 4 nuovi modelli Huawei e Honor : Le buone notizie sul fronte EMUI 10 non finiscono mai: il lavoro degli sviluppatori per aprire la fase di beta per l'interfaccia software continua di buona lena e dopo le novità del weekend, va presa in considerazione una nuova lista di 4 smartphone del brand Huawei come quello Honor per i quali l'update è più vicino che mai. Come ci comunica anche Huawei Central in queste ore, la fase di registrazione per la beta EMUI 10 è appena partita ...

Nuova finestra per la beta EMUI 10 sui Huawei P30 - c’è tempo fino al 30 settembre : I possessori di Huawei P30 e P30 Pro sono avvisati: la beta EMUI 10 disponibile per il loro device di punta dovrebbe essere riaperta per coloro che, alla prima fase di inizio settembre, non sono riusciti a rientrare nel gruppo ristretto di tester del nuovissimo aggiornamento. In effetti è in corso e a dire la verità si sta quasi pure per concludere, una Nuova fase di registrazione al programma sperimentale del pacchetto software. Il sito ...

Il cammino della beta EMUI 10 continua - tocca a Honor V20 aggiornarsi : Il lento ma inesorabile cammino verso l'EMUI 10, insieme ad Android 10 per dispositivi Honor, continua a passi da gigante. Dopo aver commentato, in questo mese di settembre che oramai volge al termine, l'inizio del roll-out per i Huawei P30 e poi anche per i Huawei Mate 20, ora tocca ad un top di gamma del brand Honor fare il grande passo, più esattamente all'Honor V20. La Cina, come sempre e ancora una volta, è la fucina dell'aggiornamento ...

EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie : Motorola Z2 Play finalmente si aggiorna ma la versione è solamente Android 9 Pie: Android 10 invece è testabile sulla serie Mate 10 previa iscrizione al programma Beta della EMUI 10. L'articolo EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Inarrestabile EMUI 10 : dal 27 settembre serie Huawei Mate 10 in prima linea con la beta : Arrivano piuttosto inaspettate alcune novità riguardanti la serie Huawei Mate 10, con alcuni smartphone che a partire da oggi 27 settembre sono stati inclusi nel programma beta di EMUI 10. Cosa sta succedendo più nello specifico? Dopo le ultime patch di agosto per il modello Pro trattato sulle nostre pagine poche settimane fa, questo venerdì occorre guardare avanti con alcune notizie per nulla scontate. Soprattutto per quanto concerne la ...

L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Partita la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 il 26 settembre : da dove e con cosa si parte : Oggi 26 settembre parte la distribuzione dell'aggiornamento EMUI 10 sui Huawei Mate 20. Il grande passo è stato preannunciato, nei giorni scorsi, dal via alle iscrizioni al programma sperimentale. Ora, come conseguenza, la relativa OTA del pacchetto è stata resa disponibile per chi ha deciso di partecipare alla fase di test. Da dove si parte con la distribuzione della EMUI 10 sui Huawei Mate 20? C'era da aspettarselo, il primo rilascio è ...

Prepararsi al meglio alla beta EMUI 10 con l’app Huawei aggiornata : novità dalla versione 2.3.41 : Emerge oggi 24 settembre un aggiornamento interessante per l'app beta concepita da Huawei, tramite la quale gli utenti potranno testare in anteprima aggiornamenti di un certo peso, come nel caso di EMUI 10 che ad ottobre arriverà in questa particolare modalità a bordo di determinati smartphone. Nella giornata di ieri, a tal proposito, vi abbiamo già anticipato le tempistiche per il nostro Paese a proposito della serie Mate 20, ma in questo caso ...

Tempi certi per altri 3 smartphone Huawei sulla disponibilità della beta EMUI 10 : replica ufficiale : Arriva un ulteriore contributo direttamente da Huawei per quanto riguarda la notizia che tiene banco in questi giorni, in merito all'apertura del programma incentrato su EMUI 10 per altri smartphone dopo lo sbarco su Huawei P30 e P30 Pro. Nel corso del fine settimana abbiamo trattato abbondantemente l'argomento, riportandovi fonti estere secondo cui l'iscrizione sarà disponibile ad ore anche qui in Italia e nel resto d'Europa. Quando sarà ...

In arrivo le iscrizioni alla beta EMUI 10 per otto modelli Huawei e Honor in Europa : alcune istruzioni : Ancora novità importanti direttamente dal modo Huawei e Honor, in merito al rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10 per alcuni device destinati ad essere inclusi presto nel programma ufficiale del produttore asiatico. Un paio di giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo analizzato da vicino l'annuncio per otto nuovi smartphone, senza avere tra le mani informazioni specifiche sui tempi. Oggi 22 settembre, però, possiamo arricchire quel contributo ...

Huawei e HONOR cercano tester per la beta di EMUI 10 e Magic UI 3.0 per otto smartphone : Huawei e HONOR si preparano a rilasciare Android 10 per diversi smartphone e nelle scorse ore hanno dato il via alla registrazione per il relativo beta testing L'articolo Huawei e HONOR cercano tester per la beta di EMUI 10 e Magic UI 3.0 per otto smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ampio respiro per EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor : beta per 8 nuovi modelli dal 20 settembre : Arrivano novità importante ed attesissime oggi 20 settembre per diversi utenti che erano ansiosi di mettere le mani sulle beta di EMUI 10 per alcuni smartphone Huawei e Honor. Proprio quando sembrava ci fossero ritardi sulla tabella di marcia, soprattutto per quanto riguarda la serie Huawei Mate 20, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, è arrivato in queste ore un annuncio che cambia del tutto le carte in tavola. ...