Accordo TIMVISION – Chili | prezzi scontati per i film della piattaforma di noleggio

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 30 settembre 2019)tantipagati direttamente in bolletta Si amplia sempre più la partnership tra TIM e, arriva un nuovotrache si aggiunge alla possibilità già offerta ai clienti TIM tramite TIM Party di avere una Welcome Gift Card percon un bonus per guardare idi streaming. A confermavolontà die del suo Box Tv di diventare un luogo di aggregazione di contenuti diversi, dopo gli accordi con Now Tv per lo sport e (a breve) l’intrattenimento, con Mediaset ecco arrivare sul Box Tv dianche idi. TIM, attraverso il proprio Box Tv potrà vendere l’offerta dilache offree in acquisto on demand senza alcun vincolo di abbonamento oltre che la possibilità di acquistare prodotti di merchandising die serie ...

Mondo3 : Da ottobre su CHILI i clienti #TIM avranno la possibilità di accedere ad una vetrina per guardare film in prima vis… - zazoomblog : Accordo TIM-CHILI si arricchisce ulteriormente offerta di contenuti TIMVISION - #Accordo #TIM-CHILI #arricchisce… - CinemApp_Cinema : TIMVision arricchisce i suoi contenuti grazie a un nuovo accordo con Chili -