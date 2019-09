Napoletano muore in Brasile | è giallo | il post della moglie

Panificio in fiamme nel Napoletano - dipendente straniero muore carbonizzato : Un incendio è divampato poco prima della 17.30 in un Panificio ad Afragola (Napoli), in contrada Lautrec, per cause non ancora accertate i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere...

Dramma in vacanza - giovane Napoletano 22enne muore in mare a Mykonos : Un Dramma ha lasciato in uno stato di vero e proprio shock l'intera periferia orientale della città di Napoli: un ragazzo di appena ventidue anni, Antonio Borrelli, ha infatti perso tragicamente la vita mentre si trovava in vacanza con i suoi amici a Mykonos, isola della Grecia molto ambita tra i giovani per la stagione estiva. La dinamica del decesso A quanto apprendiamo dalle prime testimonianze, secondo quanto riportato anche dalle autorità ...

