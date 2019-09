Giustizia | Renzi | “Più d’accordo con Bonafede che con Orlando sul sorteggio per il Csm”

Primo abboccamento Pd-M5s sulla Giustizia . Con un convitato di pietra ingombrante : Renzi : Un Primo passo è stato compiuto. E' l’inizio di un percorso in cui le due parti registrano sì “un clima positivo, costruttivo”. Ma da qui a dire che sulla giustizia, che fu un dossier che tanto divise i cinquestelle e la Lega di Salvini al punto da far durare un consiglio dei ministri quasi dieci ore, si sia trovata la quadra, ce ne passa. Certo è che alle 11 e 30 di questa mattina varcano l’ingresso ...

Pd - Lotti spiega perché non ha seguito Renzi : “Resto nella casa del riformismo. Qui per riaffermare garantismo contro Giustizialismo” : “Il luogo politico di un’autentica componente riformista è solo il Partito democratico, è qui che la nostra sfida può e deve trovare nuova linfa”. In un lungo intervento sul Foglio l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, spiega la sua decisione di rimanere nel Pd e di non seguire Matteo Renzi nella nuovo movimento ‘Italia viva‘. Nessuna lite personale, nessun ruolo da “spia” o da “cavallo di Troia”, ...