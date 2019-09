Francesca Archibugi a Radio Capital | ​ Io sono del partito di Bibbiano I figli non

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Costanza Tosi "Quando uno dice ah, strappare i bambini alle mamme. Ma a volte è stato un bene strappare i bambini alle famiglie" “Il bambino non è dei genitori. Ci tengo tantissimo a dire che sì,deldi”. Non ha ripensamenti e non si vergogna a dirlo la regista, intervenuta a Circo Massimo, durante la trasmissione di Massimo Giannini su, per presentare il suo nuovo film Vivere. Nella conversazione con l’editorialista di Repubblica dichiaratamente schierata a sinistra si inizia parlando di politica. Alla domanda su come abbia vissuto l' estate del Papeete, la regista replica: “Come penso tutti. Ero incredula. Si dice che ci si abitua a tutto, ma a certe cose non ci si abitua, io, i miei, i miei amici, ci mandavamo messaggi su whatsapp per quello che stava succedendo”. Poco dopo, sul nuovo governo giallorosso, si ...

