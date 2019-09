Firenze | due fratelli belgi trovati morti  dal padre nella stanza di un hotel

Infastidito dai rumori uccise due vicini - condannato all’ergastolo dal gup di Firenze : uccise i vicini, a colpi di pistola, perché Infastidito dai rumori che producevano coi lavori di ristrutturazione della loro proprietà. Oggi è stato condannato all’ergastolo, nel processo con rito abbreviato celebrato a Firenze, Fabrizio Barna, il 54enne che il 21 ottobre 2018 a Sesto Fiorentino (Firenze) sparò contro Salvatore Andronico, 66 anni, e il figlio di quest’ultimo Simone, di 31. Interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, Barna è ...

Firenze - scoperte due cliniche abusive : pessime condizioni igieniche - farmaci in un furgone : Due ambulatori medici abusivi, dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle a Campi Bisenzio e a Sesto Fiorentino, nella provincia di Firenze. Denunciati per esercizio abusivo della professione medica due cinesi di 52 e 51 anni.Continua a leggere

Emergenza Juventus – A Firenze senza gioco - a Madrid senza due titolari : Emergenza Juventus – Il quotidiano La Repubblica analizza il periodo non brillante della Juventus, il passo falso a Firenze e l’Emergenza di formazione per Sarri contro l’Atletico Emergenza Juventus – L’edizione odierna de La Repubblica sottolinea principalmente la scarsa qualità di gioco dalla quale è scaturito il pareggio fiorentino di ieri pomeriggio. “Il primo passo falso della Juventus, sia per il ...

Firenze - il tragico destino dei due Lorenzo : la stessa morte sulla strada a 9 anni di distanza : Lorenzo Guarnieri e Lorenzo Lunghi erano due ragazzi inseparabili da piccoli fino all'adolescenza quando il primo è morto a soli 17 anni, travolto in strada da uno scooterista che aveva assunto droga e alcol. Nove anni dopo anche il secondo è morto tragicamente, travolto da un tir in A12. "Non è fatalità, ci sono colpe ben precise e sono umane" ha ricordato il papà di Guarnieri.Continua a leggere