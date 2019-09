WTA Pechino – Ostapenko sorprende Pliskova | la wild card lettone batte la n°2 del mondo!

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Jelenasupera Karolinaall’esordio nel WTA di: la tennistala numero 2 al mondo al terzo set Subito una grande sorpresa nel primo turno del WTA di. Karolina, numero 2 della classifica mondiale femminile, è stata sconfitta all’esordio da Jelena, numero 74 al mondo, arrivata nel main draw del torneo grazie ad una, ex campionessa del Roland Garros, si è imposta al terzo set con il punteggio di 7-5 / 3-6 / 7-5. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo WTA: lala n°2 delSPORTFAIR.

lorenzofares : A Pechino si affrontano una #Pliskova ???? in odor di 1ª posizione #WTA e una #Ostapenko ???? in crisi nera da quasi 2… - zazoomblog : WTA Pechino – Kiki Bertens soffre al cospetto di Donna Vekic vittoria in rimonta per l’olandese - #Pechino #Bertens… - sportface2016 : #WtaPechino #Beijing - Il programma di domenica 29 settembre -