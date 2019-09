Fabio Fazio attaccato sui social | “Spero che ti ammazzino” E lui risponde | “Sai dirmi

Che tempo che fa - Fabio Fazio debutta su Rai2 con Gino Strada e Manuel Bortuzzo : Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, dopo più di 1000 puntate e oltre 3500 ospiti nazionali e internazionali, avvia la diciassettesima stagione su Rai2 domenica 29 settembre 2019. Che tempo Che Farà con l’intervista a Gino Strada L’appuntamento è preceduto alle ore 19.30 da Che tempo Che Farà, in cui Fabio Fazio insieme a Mago Forest si intrattengono con il pubblico in sala in un gioco di improvvisazione che conduce i telespettatori allo ...

"Ora che Salvini non c'è più - io riparto più sereno" - dice Fabio Fazio : "Salvini non c'è più, riparto da Rai2 più sereno. Obiettivi? Share dell'8% sarebbe eccellente. Parto con allegria ed entusiasmo e magari sarà fonte di nuove cose". Fabio Fazio, intervistato in Circo Massimo su Radio Capital, torna sul suo ultimo anno vissuto pericolosamente, per le pressioni e i problemi avuti con l'ex vicepremier Matteo Salvini e parla del suo ritorno in Rai, sulla seconda rete, con 'Che tempo che fa'. "In ...

Franco Di Mare a Blogo : "Andare al posto di Fabio Fazio non mi fa dormire la notte! Benedetta Rinaldi? Darei non so cosa per condurre Frontiere con lei..." (Video) : A partire dalle ore 23:20, questa sera, lunedì 23 settembre 2019, andrà in onda Frontiere, il nuovo programma di inchieste condotto da Franco Di Mare.In questa prima puntata di Frontiere, Franco Di Mare affronterà il caso della tragedia di Corinaldo, avvenuta la notte dell'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra, dove 6 persone, 5 adolescenti e una donna di 39 anni, rimasero uccise.prosegui la letturaFranco Di Mare a Blogo: "Andare al ...