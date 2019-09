Aveva una pistola rubata | polizia arresta a Vittoria un uomo di 45 anni

Caserta - fermato giovane pusher davanti a una scuola. Aveva droga nelle mutande : Ignazio Riccio Il ragazzo, 16enne, è il figlio di un noto componente del clan della camorra locale Belforte, deceduto già da diverso tempo È stato sorpreso in flagranza di reato e arrestato dalla polizia perché spacciava hashish fuori scuola. Le forze dell’ordine hanno fermato a Marcianise, nel Casertano, un ragazzo di soli 16 anni, figlio di un noto componente del clan della camorra locale Belforte, deceduto già da diverso tempo. ...

Fabio Fazio : "Non Aveva senso restare dove venivo considerato un problema e non una risorsa" : Fabio Fazio trasloca ancora. Stavolta dalla rete ammiraglia passa a quella cadetta, Rai2. Una rimozione? "Io invece sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa. Su Rai2 saremo più liberi di sperimentare", ha detto il conduttore in un'intervista rilasciata a Il Venerdì di Repubblica, in uscita domani.Fazio non rilasciava interviste da ...

Sandra Muller - la donna che Aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una causa per diffamazione avviata dall’uomo che Aveva accusato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su

L’uomo che Aveva rubato un quadro da 900 milioni di euro da una galleria di Mosca è stato condannato a 3 anni di carcere : Denis Chuprikov, l’uomo che lo scorso gennaio aveva rubato un quadro dal valore di 900 milioni di euro dalla galleria d’arte Tretyakov Gallery di Mosca, è stato condannato a tre anni di carcere. Il quadro si intitola Ai Petri. Crimea

Brasile - due bambine colpite da proiettili vaganti nelle favelas : una è morta - Aveva 8 anni : A quattro giorni dalla morte di Agatha Felix, la bimba di otto anni rimasta uccisa durante un'operazione di polizia in una favela di Rio de Janeiro, un'altra bambina, di 11 anni, è stata raggiunta da un proiettile vagante nella metropoli carioca. La giovanissima stava tornando da scuola a Catumbi, una baraccopoli del centro cittadino.Continua a leggere

"Mi ha deriso". Uccide la fidanzata e si ferisce. Lei Aveva ritirato una denuncia contro lui : Ha ucciso la fidanzata e poi ha tentato di suicidarsi con una coltellata all’addome. La vittima è Charlotte Yapi Akassi, una ragazza di 26 anni, nata in Costa d’Avorio ma con la cittadinanza italiana. Una vita difficile alle spalle, con due figli affidati all’ex marito. L’assassino invece Carmelo Fiore, operaio in una stamperia in provincia di Bergamo, tre figli da una precedente moglie. Charlotte aveva già ...

Padova - body builder muore nella stanza dell’hotel : Aveva partecipato ad una gara : Daniele Pozzi, 23 anni, è deceduto in un hotel di Padova: a rinvenire il cadavere la fidanzata verso le 6 di lunedì mattina, sconosciute le cause della tragedia. Il ragazzo, molto noto nell'ambiente dei body-builder, aveva partecipato ad un evento in Fiera portandosi a casa ben 5 medaglie.Continua a leggere

Street Fighter 2 Aveva una CPU che era un vero e proprio cheater : Se avete giocato a Street Fighter 2 negli anni novanta, probabilmente avevate il sospetto che il computer imbrogliasse.Non parliamo solo di M. Bison, il boss finale, ma del computer che imbrogliava per tutto il tempo. In molti avevano questo sospetto e, ora, un'analisi rivela finalmente la verità: la CPU di Street Fighter 2 era realmente un terribile cheaterIl canale YouTube Desk ha pubblicato un nuovo video che illustra esattamente come il ...

Roma - autista Atac aggredito e pestato da una baby gang. Erano otto contro uno - li Aveva rimproverati : tutti identificati : baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...

Morto l’ex presidente della Tunisia Ben Ali - Aveva 83 anni : a stroncarlo una lunga malattia : E' Morto Zine El Abidine Ben Ali, presidente deposto della Tunisia. aveva 83 anni e da tempo combatteva contro un tumore alla prostata. Il decesso si è verificato nella clinica di Jedda, in Arabia Saudita, dove era ricoverato da una settimana e dove viveva in esilio da 8 anni.Continua a leggere

Repubblica : Cristiano Ronaldo prima Aveva una squadra attorno - adesso deve cucirla lui : La Juve infrange il suo sogno di superare l’Atletico e chiude solo con un pareggio il suo esordio in Champions La Juve non ancora sarrista e l’Atletico ancora cholista hanno pareggiato una partita illogica scrive Emanuele Gamba su Repubblica, commentando due squadre che ancora non sono riuscite a metabolizzare i cambiamenti che le stanno attraversando. I gol infatti sono arrivati alla vecchia maniera, con due contropiedi La differenza è ...

Gravissimo lutto per Cesare Cremonini. Gli Aveva dedicato una bellissima canzone : “Padre, occhi gialli e stanchi. Nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi”, cantava questo Cesare Cremonini nel 2002, dedicando un’intera canzone ai suoi genitori. Oggi, Cesare lo ha dovuto salutare davvero. È morto Giovanni Cremonini lunedì 16 settembre all’età di 94 anni. Lo annunciano diversi siti e giornali locali, a partire da Il resto del Carlino. L’uomo è morto in una stanza dell’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato. Per ora, il ...

Per Death Stranding Hideo Kojima Aveva immaginato una grafica "da PlayStation 6" : Death Stranding è stato recentemente protagonista al TGS 2019 con un nuovo lungo video gameplay e ora Hideo Kojima ha rivelato nuovi interessanti dettagli sull'attesissimo gioco in uscita a novembre.Che questo titolo abbia delle grandissime ambizioni è cosa ben nota, anche il concept alla base è piuttosto complesso e qualcuno potrebbe chiedersi se il progetto sia cambiato da come Kojima lo aveva immaginato all'inizio.Ebbene, per quanto riguarda ...