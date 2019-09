Andrea Melchiorre | ex Uomini e donne | replica alla Dallari | ' Ci penseranno i miei legali'

Andrea Melchiorre contro Valentina Dallari : Ci penseranno i miei legali : Non si è fatta attendere la risposta di Andrea Melchiorre dopo le scioccanti rivelazioni fatte dall'ex fidanzata Valentina Dallari nel suo primo libro. I fatti narrati nell'autobiografia "Non mi sono mai piaciuta", pubblicata dalla Dallari in questi giorni, hanno fatto letteralmente infuriare l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha pubblicato sui social un post con parole durissime. "Chi mi segue - spiega Andrea Melchiorre - sa quante ...

Droga e carcere : le rivelazioni (scottanti) di Valentina Dallari su Andrea Melchiorre : Il libro di Valentina Dallari "Non mi sono mai piaciuta" è in vendita da pochi giorni ma ha già creato scalpore. Come già era successo poche settimane fa a Giulia De Lellis, che con il suo primo libro ha raccontato particolari inediti della rottura con l'ex Andrea Damante, oggi anche la deejay bolognese ha svelato alcuni retroscena scottanti della frequentazione con Andrea Melchiorre durante il programma di Maria De Filippi, Uomini e ...

GfVip - Andrea Melchiorre nel cast? - : Serena Granato Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi non sono gli unici ex di Uomini e donne che potrebbero prendere parte al Grande Fratello Vip 4 Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality-show rimasto orfano di Ilary Blasi. La quarta edizione del gioco dei vip verrà condotta dall'opinionista e direttore di Chi magazine, Alfonso Signorini, e intanto sono già trapelate le prime ...

