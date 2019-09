Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019)dailynews radiogiornale E venne ritrovata l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali studio oggi in 160 città italiane 27 paesi del mondo giovani scendono in piazza per chiedere azioni forti e immediate contro i cambiamenti climatici terza volta che il movimento fridays for futures ispirato Greta organizzano sciopero globale i primi dati del radar che monitora il ghiacciaio sul Monte Bianco conferma uno spostamento di decine di centimetri al giorno dovranno restare per 10 anni lontano dagli stadi 33 della Juventus coinvolti nell’inchiesta alla sbarra perché nei giorni scorsi azzerati i vertici del tifo organizzato bianconero mai prima erano stati messi i provvedimenti lunghi come quelli irrogati dal questore di Torino forte preoccupazione per il deterioramento del quadro di sicurezza della situazione Umanitaria in Libia è stata espressa dal ministro degli Esteri ...

civati : Nelle ultime settimane è tornato il silenzio sul rapimento di #SilviaRomano. La speranza di tutte e tutti è che arr… - RedazioneDedalo : Enna – Sanità: anche ad ottobre apertura domenicale dell'ambulatorio di cardiologia - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 11:10: romadailynews radiogiornale E venne ritrovata… -