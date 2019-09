Tra conti in rosso e autonomia Nello Musumeci ci racconta i guai della Sicilia

DeTrazioni in base al reddito e sconti a chi usa il bancomat Le misure allo studio : Arriva la card ricaricabile unica. La soglia del deficit verrebbe fissata al 2%. Servono almeno 5 miliardi per ridurre il cuneo fiscale

Corruzione : Cantone - 'continuare su sTrada avviata - Tartaglia magisTrato di valore' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - “Mi auguro che all'Anac sia consentito di continuare sulla strada avviata. L’Autorità deve fare rispettare le regole della trasparenza e prevenire la Corruzione. Unico auspicio è di non ridurre l’ambito della sua attività che non ha a che vedere con l’azione della magi

"Continueremo a curare. Le alternative al fine vita l'unica sTrada possibile" : Maria Sorbi Il vicepresidente dei chirurghi italiani, Giovanni Leone: "Pronto a obiettare, sì a palliativi e sedazione profonda" Nel momento in cui ci sarà una legge sull'eutanasia, è pronto a dichiarasi medico obiettore. Giovanni Leoni, chirurgo all'Ospedale di Venezia e vice presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi FnomCeo, non ha dubbi a riguardo. Tra Costituzione e coscienza, lei seguirà la ...

L’attrice Sara Ricci sTraziata dalla morte del padre : Ora faccio i conti con la mia coscienza : Un lungo e duro sfogo quello di Sara Ricci, attrice di Un posto al sole, che ha voluto condividere sui social lo straziante dolore provato per la morte del padre. Nota per aver interpretato il ruolo di Adriana Gherardi nella soap opera Vivere e per essere attualmente protagonista di Un posto al sole nei panni di Adele Picardi, Sara Ricci ha confessato di sentirsi fortemente in colpa perché proprio a causa del suo lavoro non è potuta stare ...

Grecia - il governo Mitsotakis punta sulle rinnovabili ma continua a dare licenze per esTrarre petrolio. E inquieta Ankara : Il nuovo governo greco guidato dal liberal-conservatore Kyriakos Mitsotakis punta molto sulle fonti di energia rinnovabili. Ma al tempo stesso, vista la concomitanza delle licenze di trivellazione concesse da Cipro a Exxon, Eni e Total, flirta con il fossile con la sponda di Washington. Atene ha iniziato la settimana di incontri strategici all’Onu nella consapevolezza che il dossier energetico sarà decisivo anche per le sorti geopolitiche ...

Terremoti - continuano le forti scosse nel Mediterraneo : paura Tra Italia - Albania - Grecia e Turchia : Continua a tremare in queste ore la Terra nel Mediterraneo: dopo il forte terremoto di magnitudo 5.6 che Sabato pomeriggio ha colpito l’Albania provocando gravi danni e oltre cento feriti, è iniziata una vera e propria escalation di scosse in tutta l’area centrale del Mediterraneo, tra l’Italia, la Grecia e la Turchia. Stamattina le ultime due forti scosse: magnitudo 5.0 a Creta e magnitudo 4.7 a Istanbul dove la scossa ha ...

Noi - vagabondi in cerca di una speranza. Ultimi racconti (magisTrali) di Johnson - : Gian Paolo Serino Cinque storie postume per sigillare per sempre una carriera straordinaria U n minimalista hardcore capace di sintetizzare in una frase ciò che gli altri scrittori non sono capaci di scrivere nemmeno in un capitolo: è Denis Johnson che arriva da oggi nelle librerie con La generosità della sirena (traduzione di Silvia Pareschi, Einaudi, pp. 168, euro 18). Cinque racconti che sono il testamento umano e letterario di ...

**Conti pubblici : Mef - ‘discesa più rapida del debito/pil Tra 2020-24’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Verso “una discesa più rapida del rapporto debito/pil” nel periodo 2020-24. A sottolinearlo in una nota è il ministero dell’Economia e delle Finanze in merito a ‘Conti Economici Nazionali – Anno 2018’ di Istat e ‘Revisione del debito delle Pubbliche Amministrazioni’ della Banca d’Italia. “Il combinato disposto delle revisioni del debito e del pil ...

Bonus casa - arriva proroga per deTrazioni fiscali : sconti fino al 65% su lavori di ristrutturazione : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato che la sua volontà è quella di prorogare le detrazioni fiscali previste per le spese effettuate per lavori di ristrutturazione, per l'acquisto di mobili e per lavori di riqualificazione energetica. Dovrebbero, quindi, essere confermati gli sconti già previsti: quali interventi riguardano e a quanto ammontano.Continua a leggere

Il nuovo Trailer di El Camino : continua il viaggio di Jesse Pinkman dopo Breaking Bad : Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di El Camino, il lungometraggio di Vince Gilligan che segue le orme dell’ormai famoso Breaking Bad. Il film vede come protagonista Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo lo scontro a fuoco che ha posto fine alla vita dell’insegnante trasformato in boss, Walter White (Bryan Cranston). Questo secondo teaser non aggiunge ulteriori dettagli: vediamo Jesse dopo gli eventi del finale della serie Breaking Bad ...

Terremoto - scosse in continuazione in Albania : cresce la preoccupazione Tra Durazzo e Tirana - “siamo in angoscia” MAPPE e DATI] : Continua a tremare la terra in Albania, tra Durazzo e Tirana dove ieri pomeriggio alle 16:04 s’è verificato il forte Terremoto di magnitudo 5.6 che ha provocato centinaia di feriti e moltissimi danni. La città più colpita è proprio Durazzo, città di oltre 110.000 abitanti sulle coste del mare Adriatico. Queste le scosse più forti: Ore 16:04 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo 5.6 Ore 16:15 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo ...

Umbria - Di Maolo verso la rinuncia : la Trattativa Tra M5S e Pd continua : La presidente dell’istituto Serafico di Assisi avrebbe dec?iso di non accettare la proposta delle due forze politiche. Anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha deciso di sfilarsi. La trattativa tra Cinque Stelle e Dem continua

Juventus Verona - continua la protesta degli Ultrà : curva vuota : Juventus Verona – Non sarà un pomeriggio come tutti gli altri quello di oggi all’Allianz Stadium di Torino dove la Juventus non potrà contare sul tifo degli ultras contro il Verona. I gruppi coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banner’ infatti, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, non potranno esibire i loro striscioni e dunque dopo aver già disertato la trasferta di Madrid oggi resteranno fuori ...

Obsolete & Discontinued : una mosTra fotografica unica dal 20 settembre a Napoli : Approda a Napoli la mostra collettiva “Obsolete & Discontinued” nello spazio espositivo dei Magazzini Fotografici localizzato nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore. Si potrà visitare dal 20 settembre, giorno dell'inaugurazione, fino al 3 novembre. La mostra nasce da un’idea del fotografo e noto stampatore inglese Mike Crawford e coinvolge 50 grandi nomi della fotografia internazionale. Allestita per la prima volta ...