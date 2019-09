Ritiro farmaci con ranitidina | Sileri | “Lotti ritirati in via precauzionale | nessun

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Non bisogna creare allarmismi”, “i cittadini possono stare assolutamente tranquilli“. Parola del viceministro della Salute, Pierpaolo, che interviene suldei lotti di. “Internet non ha aiutato – ha sottolineatoin un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei – siamo nell’epoca delle fake news amplificate dal web. Oggi ogni paziente che prende laha paura che all’interno ci sia qualcosa di tossico o cancerogeno. Non è assolutamente così perché si tratta di lotti specifici, ben rintracciati e indicati sul sito dell’Aifa. Sono stati bloccati egrazie alla farmaco-vigilanza che ci protegge. Non è la prima volta che questo accade.allarme“, ribadisce. “Gran parte di ciò che avviene nella farmaco-vigilanza in questo momento e per ...

RaiNews : Ritiro diretto di 195 farmaci con ranitidina prodotti dalla Saraca Laboratories. Disposto anche il divieto di utili… - ilpost : L’Agenzia Italiana del Farmaco ha ordinato di non utilizzare farmaci contenenti ranitidina, compreso il Buscopan An… - fpalmas : @BBilanShit @SorellaBaderla @MedBunker Come dice più volte la stessa fonte citata, il provvedimento di ritiro dell'… -