Monte Bianco | rischio crolli da ghiacciaio | nuova ordinanza in vigore a Courmayeur

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il sindaco diha firmato unasulle misure di Protezione civile legate al potenzialelegato alPlanpincieux. Le nuove misure, che tengono conto di quelle già attivate nei giorni scorsi, inseriscono nuove indicazioni rispetto all’apertura della strada interpoderale Montitaz/Planpincieux. In particolare la, a partire dalle ore 9 di oggi, conferma: il divieto d’accesso pedonale e con mezzi a motore nelle aree indicate come zona 1 e zona 2 della planimetria allegata; la chiusura della strada comunale per la Val Ferret nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada poderale della Montitaz e la località Planpincieux; la chiusura della strada interpoderale per la località Rochefort; l’evacuazione degli immobili individuati in planimetria nelle zone 1 e 2. In deroga al divieto è consentito il transito ...

Agenzia_Ansa : 'Non c'è alcun ghiaccio che può cadere su #Courmayeur, non sta cadendo il Monte Bianco, non c'è alcun pericolo per… - RaiTre : Ghiacciai, sul Monte Bianco rischio crollo - Timeline con @iosonocarrara #Planpincieux - Tg3web : In Valle d'Aosta resta sorvegliato speciale il ghiacciaio di Planpincieux, sul Monte Bianco. Oggi è arrivato il rad… -