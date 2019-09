Lozano in ombra – Dopo Torino il nulla ma Ancelotti non è preoccupato

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 27 settembre 2019) La Gazzetta dello Sport concentra l’attenzione sulle prestazioni di Hirvingnelle poche partite disputate con la maglia azzurra.non preoccupa. Secondo il mister è stato impiegato nella sua migliore posizione “La frenata è stata bruscala partenza sparata e il gol alla Juve all’esordio col Napoli. Quello scatto bruciante, lasciando sul posto De Ligt, e il tocco per il 2-3, aveva entusiasmato Napoli. Eccolo il giocatore inseguito per 8 mesi. Eccolo, colui che dovrà garantire aduna migliore qualità e soprattutto la profondità che spesso è mancata. Bene, la notte dell’Allianz Stadium è stato l’unico momento in cui Napoli ha potuto ammirare le qualità dell’attaccante messicano.la Juventus, di Hirvings’è visto poco o niente. L’allenatore l’ha alternato in posizioni diverse, ma il suo contributo è stato, fin qui, ridotto ...

lokoveka : #NapoliCagliari ... miiiiiiii che delusione. #Napoli padrone del gioco ma troppo impreciso, #Cagliari combattivo e… -