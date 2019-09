Calcio | Salvini | ' mi opporrò finché campo all' abbattimento di San Siro'

Calcio e razzismo - oggi incontro a Palazzo Chigi : addio linea Salvini - verso chiusura dei settori? : In programma per oggi l’incontro tra il Ministro della Sport Vincenzo Spadafora con il presidente della Figc Gabriele Gravina, incontro già previsto da tempo, ma che, come scrive la Gazzetta dello Sport, a seguito della dichiarazioni di Infantino verterà sicuramente sul tema razzismo. L’obiettivo è chiaro: costruire insieme una linea nuova in cui, parole del Ministro a «El Pais», ognuno si assuma le proprie responsabilità: istituzioni, ...