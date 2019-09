X Factor 13 Daniele Acerboni corista di Ed Sheeran a X Factor 2017 video

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 26 settembre 2019) X13exdi Eda Xnelho fatto ildi Edalla finale di Xe si presenta perchè non è solo un. Canta When the Party is Over di Billie Ellish con uno strano tocco al pomo di Adamo durante alcuni acuti. Applausi del pubblico esi emoziona. Samuel gli chiede del collo “due anni fa ho avuto una piccola ciste sulle corde vocali e con la logopedia ho provato a toglierla e mi dà sicurezza farlo” “ti suoni come uno strumento” gli dice Samuel che ne ha apprezzato l’esibizione. “Mi hai tirato dentro quello che stavi cantando e anche quando non eri perfetto mi ci hai trascinato” dice Malika, “fai venire la pelle di foca” dice Sfera Ebbasta. Naturali 4 si per. Guarda ildiCome guardare la puntata in ...

dituttounpop : X Factor 13 Daniele Acerboni è stato il corista di #EdSheeran a X Factor 2017, adesso si presenta da solista, e ric… - infoitcultura : Sfera Ebbasta si commuove a X Factor per Daniele e ricorda il padre morto - zazoomblog : X Factor 13 Sfera Ebbasta si commuove per Daniele: Anchio ho perso mio padre - #Factor #Sfera #Ebbasta #commuove -