Tumori | ammalati in calo | ma al Sud si muore di più

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il cancro sembra aver fortunatamente rallentato la sua corsa. Nel nostro Paese, per la prima volta il numero di casi di malattie di tumore sono decisamente in. Nel 2019, infatti, sono stimati circa 371.000 nuovi casi, a fronte dei 373.000 del 2018 (circa 2.000 in meno). Gli esperti attribuiscono la svolta a migliori stili di vita, alle efficienti campagne di sensibilizzazione e prevenzione che consentono di eseguire gli screening e, quindi, di individuare la malattia ancora ad uno stato precoce, aumentando in questo modo le possibilità di guarigione. Anche il tasso di mortalità è in: ciò è dovuto soprattutto ai nuovi medicinali e alle innovative strategie di cura. Circa 3.5 milioni sono gli italiani che vivono dopo un periodo di malattia dovuta al cancro. Un paziente ogni quattro, quindi quasi un milione di persone, ritorna a condurre uno stile di vita regolare con le medesime ...

