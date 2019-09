Si infilza un ramo nel collo | una ragazza vive un’incredibile tragedia

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Unadi 20 anni era in macchina dal lato passeggero e alla guida c’era il marito Daniel. Ad certo punto, mentre stavano percorrendo una strada con tanti alberi ai due lati, undi abete si è staccato e rompendo il finestrino si èto nel colo della sfortunatissima. La, che non ha capito subito cosa le stava accadendo, ha riferito solo di aver sentito qualcosa che le spingeva trae spalla. E’ stato il marito a dirle che aveva nelconficcato und’abete. In ogni caso il marito ha dovuto guidare fini a Lodge, al confine tra Idaho e Montana, e solo arrivati lì hanno potuto farsi soccorrere. Laè stata molto fortunata perché i medici le hanno spiegato che per pochissimi millimetri ilha evitato la vena giugulare. E, in quel caso sarebbe sta impossibile salvarsi perché sarebbe morta per una violenta emorragia.

