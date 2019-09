Polizia Locale sequestra slot machine rinvenute in un terreno vicino via di Salone Una

Como - donna uccisa e seppellita in un bosco : la confessione del compagno nata durante un controllo di routine della Polizia locale : Lo avevano fermato per un controllo casuale, pura routine, in piazzale Lugano, a Milano. Ma quando i due agenti della Polizia locale si sono avvicinati lui ha detto: “Sono stato io a farlo”. Sono maturati così la confessione e il fermo di un marocchino di 45 anni che, mercoledì pomeriggio, si è autoaccusato dell’omicidio della sua compagna, il cui corpo è stato infilato in un sacco a pelo e nascosto in un’area boschiva ...

In pochi giorni investite due agenti della Polizia Locale a Pomezia e Tivoli. La Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti chiede maggiori tutele per la categoria : Roma – A distanza di pochi giorni la polizia locale registra due infortuni sul lavoro nella nostra provincia. In entrambi i casi si tratta di due colleghe agenti, una investita pochi giorni fa a seguito di una carambola di auto mentre effettuava i rilievi di un incidente stradale a Pomezia, e l’altra investita sulle strisce pedonali, questa mattina a Tivoli, mentre terminava il proprio servizio di viabilità proprio all’incrocio d ...

Motorino rubato - trovati oltre 100 proiettili all’interno : sequestrati dalla Polizia Locale : Roma – Ben 138 proiettili, di vario calibro e alcune componenti di arma da fuoco: questo il ritrovamento all’interno del bauletto e nel sottosella di un Motorino. La scoperta è avvenuta dopo il rinvenimento del mezzo, risultato di provenienza furtiva, da parte degli agenti della Polizia Locale della Capitale nella zona di piazza Re di Roma. Il personale ha provveduto al sequestro del mezzo e delle munizioni, che al momento sono ...

Infastidisce i clienti di un ristoranti e aggredisce un agente : arrestato dalla Polizia Locale : Roma – Un trentenne di nazionalità inglese è stato arrestato ieri sera dalla Polizia Locale di Roma Capitale per aver reagito ad un controllo e ferito un agente che era intervenuto per fermarlo mentre molestava la clientela in un ristorante del Centro. Erano circa le 19.30 di ieri sera quando, in via Cavour, una pattuglia del I Gruppo “ex Trevi”, in servizio di controllo nella zona, è stata allertata da alcuni cittadini che ...

Concorsi Polizia Locale - bandi con scadenza ad ottobre anche in Lombardia e Campania : bandi di concorso per reclutare nuovi agenti della Polizia Locale sono stati indetti di recente su tutto il territorio nazionale, per far fronte al fabbisogno di personale in dotazione dei comandi nei Comuni: 18 sono i posti richiesti tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania. Qui di seguito riportiamo le selezioni con scadenza il prossimo ottobre e i relativi requisiti richiesti. Polizia Municipale: bandi in Veneto In Veneto si selezionano 3 ...

Concorso per diplomati - 47 agenti di Polizia Locale a Venezia : il bando scade 17 ottobre : Il Comune di Venezia ha pubblicato un bando di Concorso per 47 posti da agenti di polizia locale da assumere a tempo determinato. Sei posti verranno destinati presso la Città Metropolitana, i restanti presso il Comune di Venezia. bando per polizia locale: requisiti richiesti Per poter partecipare al Concorso è importante possedere, oltre a quelli generali, i seguenti requisiti: Diploma di maturità (per i titoli di studio conseguiti all'estero, ...

Concorso per 96 agenti di Polizia Locale a Napoli : il bando ha scadenza il 4 ottobre : Il bando di Concorso per 96 agenti della Polizia locale è stato pubblicato sul sito internet del comune di Napoli. I candidati dovranno affrontare una prova fisica e una prova scritta, oltre a possedere i requisiti di legge. Il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini e l'assessore con delega alla Polizia locale, Alessandra Clemente, insieme ai presidenti delle Commissioni competenti (Laura Bismuto e Vincenzo Solombrino) e il comandante Ciro ...

Venezia : Polizia Locale - in manette due fratelli rumeni per borseggio : Venezia, 9 set. (AdnKronos) – Continuano le operazioni antiborseggio poste in essere dalla polizia locale di Venezia in Centro storico e a bordo di vaporetti ed autobus. Ieri pomeriggio agenti in borghese del Nucleo operativo del Servizio Sicurezza Urbana, hanno tratto in arresto, a piazzale Roma, due fratelli rumeni di 42 e 33 anni, entrambi con precedenti di polizia, colti nella flagranza del reato di furto pluriaggravato, mentre ...

Concorsi agenti di Polizia municipale e locale : 88 posizioni - candidature a settembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha emanato diversi bandi di concorso pubblico, per conto di numerosi comuni italiani per il conferimento di 88 unità di personale con l'incarico di agente di polizia municipale e agente di polizia locale, da dislocare in differenti province e regioni del nord, del centro e del sud d'Italia. Bandi di concorso a settembre I comuni italiani di Bovolenta (Padova), di Milano, di Sorbo San Basile ...

Milano : servizio speciale Polizia Locale a Malpensa fino a fine ottobre : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - Ha preso avvio a fine luglio e si concluderà a fine ottobre, con la riapertura dell’aeroporto di Linate, il servizio speciale della polizia locale di Milano a Malpensa, nelle aree degli arrivi e delle partenze del Terminal 1. L’assistenza e il controllo viabilistico, se