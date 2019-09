Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sapeva tenere una casa pulita, sapeva rispettare le tradizioni e reprimere i propri istinti. Ma, sopra ogni cosa, sapeva come “maritarsi”. È questo l’di una volta” che emerge dal “Galateo per ragazze da” di Irene Soave, edito da Bompiani. Il libro è una raccolta di regole nascoste in decine di manuali per signore e signorine collezionati dalla giornalista nel corso del tempo e risalenti tutti al periodo che va dall’Unità d’Italia al Sessantotto. Lo scopo è quello di misurare la distanza tra le donne di oggi e quelle di allora. O come scrive Stefano Bartezzaghi: “Visitare i luoghi comuni vecchi e nuovi per scegliere quali rifuggire e quali è invece sensato adottare e adattare, per farli propri. Le ragazze da, infatti, esistono ancora. I ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: Identikit della 'ragazza da marito', disposta a tutto pur di 'maritarsi' - HuffPostItalia : Identikit della 'ragazza da marito', disposta a tutto pur di 'maritarsi' - lsilipo : Data Scientist: identikit del professionista più ricercato della data economy -