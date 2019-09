Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – L’Assemblea diSpA haildi Esercizio chiuso al 31.12.. Per la prima voltasua, la società ha chiuso ilcon undi esercizio, pari a 839.558 euro, che sconta ammortamenti per 70,38 mln ed accantonamenti per 8,70 mln. Si ricorda che nel 2017 ilaveva registrato una perdita di 120 mln e nel 2016 di 213 mln. Nelil servizio di trasporto complessivamente erogato ha evidenziato, rispetto all’anno precedente, un incremento del 2,1%, mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonostante le criticità che hanno condizionato l’avvio del piano di rinnovo della flotta bus, sono aumentati del 2,14% (da 829,6 mln del 2017 a 847,4 mln del). L’aumento dei volumi di servizio e dei ricavi è stato accompagnato da una lieve contrazione dei costi di produzione (-0,1% rispetto al dato 2017 ), risultato che ...

romadailynews : #Atac: approvato bilancio 2018, è il primo utile nella storia dell’azienda: Roma – L… - romalidoinfo : @AndreaGiuricin @iltrenoromalido @MercurioPsi @carlabrandolini @AntPrivitera @LindaMeleo @FMagliaro @VinzBis… - iltrenoromalido : Comitato Pendolari Roma-Nord: Come immaginavamo, il nuovo orario partorito da ATAC e approvato dalla Regione Lazio… -