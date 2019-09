Ufficiale | dal 2021 partirà la Europa Conference League per club

Anche Andy dei Bluvertigo in giuria ad Area Sanremo : tutte le novità dalla presentazione Ufficiale : Area Sanremo porterà 2 giovani al Festival del 2020, dopo numerose fasi selettive. La prima fase è quella che si svolgerà a Sanremo in due tornate dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre. La seconda fase si svolgerà invece dall'8 al 10 novembre ed emergeranno da lì gli 8 vincitori. Due di questi andranno ad unirsi ai 6 di Sanremo Giovani per comporre gli 8 ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2020 nella categoria delle Nuove Proposte. ...

È Ufficiale! Nadia Toffa - la notizia commovente a poco più di un mese dalla sua morte. Lei sarebbe d’accordo : Era il 13 agosto 2019 quando l’Italia si è svegliata con la notizia terribile della morte di Nadia Toffa. La conduttrice e giornalista de Le Iene ha combattuto per anni contro un tumore e poi è morta. La Toffa, durante la sua malattia, non ha mai perso il sorriso e la voglia di lottare, anzi è stata un esempio per tutti coloro che stavano vivendo la sua stessa situazione. La morte della iena ha lasciato l’Italia nello sconforto: Nadia Toffa era ...

Redmi 8A quasi Ufficiale tra foto dal vivo e conferme su alcune caratteristiche tecniche : Redmi 8A, il nuovo modello economico del sub-brand di Xiaomi, è stato mostrato nel suo design definitivo, con conferme su alcune caratteristiche tecniche. L'articolo Redmi 8A quasi ufficiale tra foto dal vivo e conferme su alcune caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Il trailer Ufficiale del film Le Verità dal 10 ottobre al cinema : Fabienne (Catherine Deneuve) è una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir (Juliette Binoche) torna a Parigi da New York con marito (Ethan Hawke) e figlia. L’incontro tra madre e figlia si trasformerà velocemente in un confronto: le Verità verranno a galla, i conti saranno sistemati, gli amori e i risentimenti confessati. Questa la trama del film Le ...

Il trailer Ufficiale di “TuttAPPosto” con Roberto Lipari e Luca Zingaretti dal 3 ottobre al cinema : “TuttAPPosto” è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’App per smartphone denominata “TuttAPPosto” che ...

Ufficiale : il Napoli sostituisce il Dall’Ara con il San Paolo come impianto Ufficiale per il 2019/2020 : La Lega Serie A comunica che è stata accettata la richiesta del Napoli di utilizzare come campo ufficiale per le gare casalinghe il San Paolo “A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. dell’istanza presentata dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “San Paolo” di Napoli, a parziale rettifica del Comunicato ufficiale n. 24 del 23 agosto 2019, si comunica qui di ...

Ufficiale la data di debutto di Baby 2 su Netflix - trama e video teaser : dalla fine del liceo all’età adulta : Dopo una prima stagione che ha avuto più il sapore di un prologo che di un racconto compiuto, Baby 2 arriverà su Netflix il prossimo autunno con la promessa di entrare finalmente nel vivo della vicenda ispirata - ma solo lontanamente - alle Baby squillo dei Parioli. Netflix ha annunciato il debutto della seconda stagione con un video teaser che mostra i protagonisti scambiarsi languidi sguardi su una terrazza romana. L'appuntamento con il ...

Diretta giuramento del nuovo Governo il 5 settembre - video Ufficiale dal Quirinale e su RaiPlay : Per gli appassionati di politica ma anche per i comuni cittadini che hanno a cuore il destino dell'Italia, la Diretta del giuramento del Governo Conte Bis di oggi 5 settembre sarà un appuntamento molto importante. Il nuovo assetto politico della nazione, dopo l'inattesa crisi in pieno agosto, ha trovato una soluzione nel nuovo accordo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Proprio tra qualche ora, dunque, nascerà la nuova avventura ...

Educazione civica - la reintroduzione dal nuovo anno scolastico in bilico : la legge non è andata in Gazzetta Ufficiale e i tempi si allungano : L’introduzione dell’Educazione civica dall’anno scolastico 2019/2020 è in alto mare. Dopo la pubblicazione della legge che l’ha reintrodotta in Gazzetta ufficiale entro il 16 agosto, data ultima affinché potesse partire il tutto dal 1 settembre come previsto dal primo comma dell’articolo 2, il ministro dell’Istruzione ha deciso di aggirare il problema scrivendo un decreto che istituisce l’Educazione civica come sperimentazione. La ...

Ciclismo - Philippe Gilbert lascia la Quick-Step : Ufficiale il passaggio alla Lotto Soudal nel 2020 : Il corridore belga ha firmato un triennale con la Lotto Soudal, iniziando dunque una nuova esperienza dopo quella con la Deceuninck-Quick Step Nuova avventura per Philippe Gilbert, il corridore belga infatti ha firmato un triennale con la Lotto Soudal. Un contratto dunque che scadrà al termine del 2022, quando avrà ben 40 anni: “volevo correre ancora, così quando la Deceuninck-QuickStep mi ha offerto un solo anno di contratto ho ...

Ciclismo : Ufficiale il ritorno di Philippe Gilbert alla Lotto Soudal : Certe storie non finiscono. Philippe Gilbert, che ha da poco compiuto 37 anni, ma vanta in questa stagione lo straordinario trionfo alla Parigi-Roubaix (quattro su cinque per lui nelle Monumento con la sola Milano-Sanremo che manca all’appello) ha deciso di andare avanti facendo un tuffo nel passato: il fenomeno belga, che aveva il contratto in scadenza con la Deceuninck Quick-Step, tornerà a casa, alla Lotto Soudal, squadra che l’ha ...

Turista francese morto in Cilento : è uscito fuori dal percorso Ufficiale - trovato con le gambe rotte : Simon Gautier, l’escursionista 27enne disperso per 9 giorni in Cilento e ritrovato morto ieri sera, avrebbe lasciato il percorso ufficiale e si sarebbe incamminato lungo un sentiero la cui strada è stata “aperta” da animali: secondo i soccorritori del Servizio alpino speleologico, è quanto potrebbe essere accaduto prima che cadesse nel dirupo. Simon si sarebbe incamminato lungo un sentiero dal terreno molto franoso al termine ...

Calciomercato Lecce - Ufficiale : arriva Farias dal Cagliari : Adesso è anche ufficiale: Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco il comunicato del Cagliari sul proprio sito ufficiale. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022. Brasiliano di Sorocaba, classe 1990, ...

Ci siamo - è Ufficiale : Xiaomi Mi 9T Pro in Europa dal 20 agosto : Xiaomi Mi 9T Pro sbarcherà in Europa in prossimo 20 agosto 2019: ecco finalmente l'arrivo della versione Pro dopo il successo di Mi 9T. L'articolo Ci siamo, è ufficiale: Xiaomi Mi 9T Pro in Europa dal 20 agosto proviene da TuttoAndroid.