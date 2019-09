Trump chiese a Zelenski di indagare Biden e figlio Hillary Clinton | sì a impeachment

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il presidente statunitense, Donald, ha chiesto all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, di collaborare con il segretario alla Giustizia, William Barr, e con il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, persu Joe, accusato dall'attuale amministrazione di aver fatto pressioni per il licenziamento del procuratore generale ucraino che stava indagando sulla società Burisma, per cui lavorava ilHunter. È questo uno dei punti più importanti che emergono dalla trascrizione della telefonata tra i due leader, lo scorso 25 luglio: non soloa Zelensky di, ma gli propose la collaborazione dell'amministrazione statunitense. "Si parla molto deldi, chefermò le indagini e molte persone vogliono saperne di più, quindi sarebbe grandioso se tu potessi fare qualsiasi cosa con il segretario alla Giustizia" dissea Zelensky. "- ...

fattoquotidiano : Usa, Casa Bianca diffonde trascrizione della chiamata tra Trump e il presidente Ucraino: chiese di indagare su Bide… - RaiNews : La Casa Bianca diffonde la trascrizione della telefonata fra #Trump e il presidente ucraino #Zelensky. I Democratic… - repubblica : Usa, Casa Bianca diffonde trascrizione della telefonata: Trump chiese a Zelenskij di indagare Biden e suo figlio -