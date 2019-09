Spoiler New Amsterdam 2 | la nuova vita di Max Gooldwin dopo la morte della moglie

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre è andato in onda, in America, il primo episodioseconda stagione di New. Una puntata che ha finalmente svelato il nome del personaggio che ha perso lal'incidente avvenuto nel corso1x02. Come ipotizzato alla vigilia è stata Georgia Goodwin, ladel protagonista, ad avere la peggio. A poche ore dalla season premiére, David Schulner ha anticipato il futuro del Maxi tragici avvenimenti2x01. Intercettato dai microfoni di TvLine, lo showrunner ha così commentato il percorso che affronterà il direttore del NewGeneral Hospital: "Ciò che il telefilm cerca di comunicare, attraverso il personaggio di Max, è la possibilità di rimanere positivi nonostante tutto. Quello che manca adesso nella nostraè l'ottimismo, ma Max ne possiede ancora molto. Potrebbe essere un po' 'sepolto' ...

