Sondaggio di Rado Fonda Swg | Silvio Berlusconi in caduta libera | è al 5 | 1% sotto Matteo

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019)con Forza Italia vale meno diRenzi con il suo neonato partito Italia Viva. E' quanto emerge da una analisi di, direttore di Swg. L'ultimodà infatti Italia Viva al 5,4 per cento: "Non è tantissimo, ma neppure poco, è un consenso a caldo in cui ème