Sciopero 27 settembre 2019 | treni | taxi e mezzi pubblici Le fasce garantite

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 25 settembre 2019)27. LePer venerdì 27ci si attende una giornata nera per i trasporti cittadini per via dellogenerale proclamato dall’Usb ma a cui hanno aderito anche altri sindacati.27: la coincidenza con le manifestazioni per il clima Logenerale dei trasporti locali si svolgerà in contemporanea a un’importante mobilitazione per il clima. Per questo da Legambiente si invitano i sindacati a “ripensarci” poiché “si tratta di un’agitazione vistosamente inopportuna” dato che impedirà o comunque ostacolerà molti che vorranno partecipare al Friday for Future. “Non sottovalutiamo le motivazioni dei sindacati” assicurano dall’associazione, tuttavia, evitare la sovrapposizione tra le due proteste permetterà di non creare una divisione netta “tra l’universo di sigle che venerdì ...

raicinque : Londra, estate 1984. Un gruppo di attivisti gay unisce le forze con i minatori, in sciopero contro il governo Thatc… - SkyTG24 : Sciopero per il clima il 27 settembre, manifestazioni in tutta Italia - ComandanteLupo : Il 25 settembre 1931 viene processato Agostini Ottani per avere diffuso volantini, esposto una bandiera rossa sulla… -