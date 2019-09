Muore nella casa invasa dal fumo | gravissimo il figlio

Per pubblicare le sue foto su Facebook - lascia sola la figlia di sei mesi nella vasca - la bimba Muore annegata : Una giovane madre di 21 anni, Cheyenne Summer Stuckey ha commesso un gravissimo errore che rimpiangerà per tutta la vita. La ragazza già madre di quattro figli, due gemelle di 4 anni, un bimbo di 2 anni e della bimba di 6 mesi è stata accusata dalla Polizia per la morte di una dei suoi piccoli. La donna mentre stava facendo il bagnetto alla piccola di sei mesi la lasciata sola nella vasca per andare a pubblicare alcune sue foto su ...

18 enne istigato al suicidio dalla ragazza con sms terrificanti - il ragazzo Muore - lei si trasforma nella fidanzata disperata : Una ragazza ha fatto di tutto affinchè il suo ragazzo si suicidasse e dopo qualche mese è riuscita nel suo intento. Il ragazzo, già dal carattere molto debole e psicologicamente instabile, riceveva centinaia di sms al giorno dalla ragazza con i quali veniva istigato al suicidio. La ragazza faceva tutto questo per poi diventare la fidanzata disperata e attirare tantissima attenzione su di lei. Il ragazzo si chiamava Conrad Roy, ...

Padova - body builder Muore a 23 anni nella stanza d’hotel dopo la gara. Lo trova la fidanzata 44enne : Questa mattina alle sei una donna di 44 anni ha trovato morto nella sua stanza il fidanzato Daniele Pozzi, 23 anni, di Varese, body builder che ieri ha partecipato a una competizione in Fiera a Padova. E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane body builder. L’uomo soggiornava nell’hotel b&b di via Pescarotto. Dai primi rilievi non risulta la presenza di droghe o sostanza in camera.Sul posto i carabinieri del ...

Rimini - agricoltore Muore incornato nella stalla da un toro : arteria femorale tranciata : È stato incornato dal toro all’interno della stalla ed è morto dissanguato in pochi minuti. La tragedia è accaduta sabato sera a Torricella, frazione del comune di Novafeltria. La vittima è Giancarlo Berardi, allevatore di 73 anni. A fare la drammatica scoperta è stato il fratello.Continua a leggere

Napoli - anziano disabile Muore prigioniero nella casa in fiamme a Posillipo : l'incendio innescato dalla pipa : Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi....

Brescia - operaio Muore in una distilleria : travolto da un sacco di zucchero da una tonnellata : E’ morto dopo essere stato travolto da un sacco di zucchero del peso di una tonnellata. Il fatto è avvenuto nella distilleria di San Giorgio di Paratico, in provincia di Brescia, dove la vittima, Mattia Parmini, operaio di 36 anni, stava lavorando. L’uomo, residente a Foresto Sparso (nel bergamasco) e padre di due bambini, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morto nella tarda serata del ...

Si fa il bagno nella vasca con lo smartphone in carica : le cade nell’acqua e Evgenia Shulyatyeva Muore fulminata : Una 26enne russa è morta dopo aver fatto cadere il cellulare nella vasca da bagno mentre si stava caricando. Evgenia Shulyatyeva, 26 anni, è stata trovata morta nella sua casa a Kirovo-Chepetsk, ad oltre 500 km da Mosca, dalla madre Vera che non riusciva a contattarla. Secondo gli inquirenti è stata "uccisa all'istante" per folgorazione dopo che il telefono è "scivolato" e finito nell’ acqua. Non era chiaro se Evgenia stesse usando il ...

“La gente ci Muore!”. Bianca Guaccero nella bufera : tutta colpa dell’ultimo spot. E arrivano le scuse della presentatrice : Povera Bianca Guaccero, il suo programma non è ancora decollato e già è finita nell’occhio del ciclone. La bellissima conduttrice infatti è finita nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: “È vergognoso”. Lei si scusa. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2 – che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina Instagram di Detto Fatto. Ma cosa è successo? Nello ...

Dramma a Siena - l’auto sbanda e finisce nella scarpata : Attilio Muore a 24 anni - grave l’amico : La vittima dell'incidente stradale è Attilio Mamone un ventiquattrenne residente a Chianciano Terme ma originario della Calabria. Ferito gravemente l'amico ventenne. L'auto dei due ha sbandato alla'altezza di una curva ed è finita fuori strada, ribaltandosi più volte prima di finire lungo la scarpata.Continua a leggere

Verona - auto nella scarpata mentre vanno alla festa : Lucia Muore a 18 anni - feriti 5 amici : Una vittima e cinque feriti: è il tragico bilancio dell’incidente stradale registrato nella notte in Lessinia. La ragazza che ha perso la vita è Lucia Corradi, 18 anni. Come tutti gli altri giovani rimasti feriti viveva a Bosco Chiesanuova (Verona): il gruppo di amici stava andando a una festa in una malga.Continua a leggere