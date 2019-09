MADONNA DI MEDJUGORJE Messaggio 25 settembre 2019 lasciate che vi mostri via amore'

La MADONNA di Medjugorje e il nuovo clima sudamericano : Non sono (ahimè) credente, ma inevitabilmente “cattolico”: per nascita, età, cultura, luogo di residenza. Non ho mai fatto un pellegrinaggio, ma ho sempre prestato molta attenzione alla lettura del Vangelo, specie a quello di “pubblicano” Matteo. Il personale giubilo di quell’altro tracotante Matteo che arriva ora a coinvolgere Madonna di Medjugorje per l’approvazione del suo Decreto ...

Sicurezza bis - Salvini : “Bel regalo nel giorno del compleanno della MADONNA. Chi è stato a Medjugorje lo sa” : “Chi è stato a Medjugorje lo sa, oggi è 5 agosto, il compleanno della Vergine Maria e mi fa piacere che oggi faccia un bel regalo all’Italia. Con il decreto ci saranno meno Carola (Rackete, ndr) e più Oriana Fallaci”. Come se non bastassero le accuse già ricevute in passato per i rosari sbandierati ai comizi, così Matteo Salvini commenta in Senato il voto di fiducia decisivo sul decreto Sicurezza bis. Per poi rivendicare: ...