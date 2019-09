Giampaolo | Milan riparti | io a rischio? non penso a certe cose

Milan – Giampaolo dalla delusione del derby al futuro in dubbio : “se mi sento a rischio? Ecco cosa dico” : dalla sconfitta nel derby al suo ruolo a rischio: Giampaolo non ha dubbi alla vigilia della sfida del Milan contro il Torino E’ iniziato ieri il primo turno infrasettimanale della stagione 2019/20 di Serie A. In attesa di vedere come andranno le parite in programma oggi, Giampaolo ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della sfida di domani del Milan contro il Torino. Il tecnico rossonero ha esordito commentando il ko di ...

Torino-Milan - Giampaolo in conferenza : il caso Piatek - la posizione di Suso ed il recupero di Bonaventura : “Il Torino è una squadra ostica fisicamente, con buone individualità. Il Milan deve andare a Torino a fare la sua partita”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Milan Marco Giampaolo nel corso della conferenza stampa alla vigilia del posticipo della 5^ giornata del campionato di Serie A contro il Torino. “Milan da quarto posto? Dobbiamo lavorare per fare meglio, senza fissare obiettivi. Dove arriveremo dipenderà dalla ...

Milan - Marco Giampaolo stravolge la squadra : chi scende in campo contro il Torino : Saranno state le voci che circolano a Milanello sul fatto che sia stato sondato Luciano Spalletti, sarà stato il fiato della società sul collo, fatto sta che il mister del Milan, Marco Giampaolo ha deciso di fare una piccola rivoluzione sull'undici iniziale in vista della trasferta di Torino contro

Milan - Spalletti sarebbe la prima scelta se Giampaolo dovesse fallire : Secondo quanto riportato dal portale 'Liberoquotidiano.it', che cita 'Tuttosport' come fonte, Luciano Spalletti sarebbe tra i nomi che circolano maggiormente per sostituire Marco Giampaolo, qualora l'attuale tecnico rossonero dovesse fallire. Sempre secondo Libero per Giampaolo si parla già delle due partite di questa settimana come ultima possibilità: in caso di fallimento totale, il ribaltone sulla panchina Milanista potrebbe essere servito a ...

Milan - Boban frecciatina a Giampaolo : “Siamo delusi per il derby” : Boban all’uscita dal Best Fifa Football Award, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale inizio di stagione del Milan con frecciatina mascherata nei confronti di Giampaolo. L’ex numero 10 rossonero ha così affermato: “Siamo molto delusi, perché siamo stati sconfitti. Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi […] L'articolo Milan, Boban frecciatina a ...

Polveriera Milan - alta tensione Giampaolo-Boban : il tecnico sulla graticola - le tre soluzioni per l’eventuale sostituto : Sono ore bollenti in casa Milan ma soprattutto di riflessione in vista del futuro. Inizio difficile di campionato per i rossoneri nonostante un calendario agevole almeno nelle prime tre giornate, all’esordio la squadra di Giampaolo ha perso con il risultato di 1-0 contro l’Udinese, poi le due vittorie consecutive contro due squadre nettamente inferiori come Brescia e Verona ma senza entusiasmare infine la brutta prestazione nel ...

La Russa - che schiaffo al Milan : “Giampaolo non ha personalità - forse non mangia il panettone. Inter? Conte straordinario” : Ignazio La Russa attacca il Milan ed esalta l’Inter: il vice-presidente del Senato, grande tifoso nerazzurro, sottolinea come gli allenatori delle due squadre facciano la differenza Il derby di Milano ha dato un feedback importante sullo ‘stato di salute’ di Milan e Inter: i rossoneri faticano ancora ad assimilare il gioco di Giampaolo, apparendo fumosi in attacco e mentalmente poco solidi; i nerazzurri incarnano perfettamente ...

Marco Giampaolo - processo nel Milan. Il sondaggio "non ufficiale" : mister con le giornate contate : Il Milan esce dal derby con l'Inter con le ossa rotte, senza mostrare miglioramenti significativi che possano auspicare un sereno prosieguo di stagione. Già dopo quattro partite di campionato, i tifosi rossoneri hanno iniziato a perdere la pazienza e ora stanno cercando un colpevole per questa situa

Milan - Tuttosport : in caso di esonero di Giampaolo potrebbe arrivare Spalletti : Le facce di Fredric Massara, Paolo Maldini e Zvonimir Boban all’uscita di San Siro, sabato sera, esprimevano uno stato d’animo a metà tra rabbia e disperazione. E il loro silenzio è parso come una specie di autocensura, per evitare di dire cose troppo pesanti o troppo false. Se l’idea che serpeggia maggiormente tra i tifosi è che sia stato dato un organico mediocre a un tecnico mediocre (“Se bisogna giocare con la squadra dell’anno scorso, tanto ...

Milan - che stoccata da Berlusconi : “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…” : Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di ...

Berlusconi lancia bordate al Milan : i dubbi sulla dirigenza ed il consiglio a Giampaolo : “Non sono riuscito a seguire bene il derby in tv, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, intercettato allo stadio di Lecco da calciomercato.com dopo il successo del suo Monza. “Io ho consigliato Giampaolo? No, io non l’ho consigliato, l’ha consigliato lui (indicando Galliani). La colpa e’ sua. No, in realta’ non l’abbiamo ...

Gazzetta : “Il Milan di Giampaolo molle e senz’anima. Se sai di essere inferiore - devi metterci almeno il furore” : È stato un derby a senso unico. L’Inter ha vinto 2-0 e il Milan non è mai stato in partita. Come scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello sport. Il Milan è stato sconfitto ovunque. Sul piano tecnico: la mediana, subito prigioniera, ha creato pochissimo. Impietoso il bilancio dei tiri in porta: 9-2 per l’Inter. E uno dei due è stato un tiro di Piatek arrivato saltellando tra i guanti di Handanvic. Sul piano agonistico: Diavolo molle e ...