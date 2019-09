Georgette Polizzi | dopo le nozze con Davide Tresse arriva il figlio | «Ricorrerò alla

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Aveva già confessato di volere une ora, da poco sposata con il fidanzatoha deciso dirgare la famiglia. Per avere un, data la malattia che l’ha colpita, la sclerosi multipla, si affideràfecondazione assistita.ha spiegato le sue intenzioni in un’intervista a “Spy”: “Uncon? Ci stiamo lavorando. Ma non sarà certo facile. La malattia, purtroppo, non mi permette di programmarlo. Lo potrò fare solo con l’assistenza medica perché la malattia mi ha tolto anche questa gioia (…) Mi aiuterà la fecondazione assistita. Questa è la mia vita e ho voglia di pensare solo positivo”. Lefrae il fidanzatovengonola partecipazione a “Temptation Island”: “Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle – ha confidato in un’intervista – della sclerosi che ha messo a dura prova il mio ...

