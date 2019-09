Genoa-Bologna | gli highlights del match – VIDEO

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 25 settembre 2019), glidelEcco la 5a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidatein questa occasione, ecco come è andata a finire. GlidiL'articolo, glidelproviene da ForzAzzurri.net.

goal : ? vs Sassuolo ? vs Torino ? vs Genoa ? vs Chievo ? vs Sampdoria ? vs Udinese ? vs Torino ? vs Sassuolo ? vs Bologna… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Genoa-Bologna 0-0 - rfutbol : Genoa 0-0 Bologna, FINAL #Genoa #Bologna #SerieA -