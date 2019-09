Ecco la reazione di Fabio Fulco dopo le nozze di Cristina Chiabotto

Lazio - battibEcco Immobile-Inzaghi al momento del cambio! L’allenatore spiega : “reazione plateale - ha sofferto molto” : battibecco fra Ciro Immobile e Simone Inzaghi dopo il cambio. Il giocatore della Lazio protesta animatamente, l’allenatore fa chiarezza nel post gara: gesto plateale, ma è tutto ok La Lazio supera 2-0 il Parma ma la reazione di Immobile alla sostituzione macchia il successo biancoceleste. L’attaccante campano, sostituito a metà del secondo tempo, nonostante fosse stato uno dei migliori in campo, ha protestato animatamente nei ...

Tale e Quale Show - Enrico Brignano si trova davanti la sua compagna e deve giudicarla : Ecco la sua reazione : Enrico Brignano è stato giurato speciale della seconda puntata di Tale e Quale Show su Rai 1 e a fine serata si è trovato davanti la sua compagna, Flora Canto, concorrente del programma. Prima che lei si esibisse, il comico romano ha scherzato sulla cosa con Carlo Conti e gli altri giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, mostrandosi un po’ imbarazzato. Ma quando poi Flora ha fatto il suo ingresso nei panni di Syria e ...

Lady Diana è connessa con la creazione del mondo : Ecco perchè gli Egizi sarebbero “responsabili” della sua morte : “L’ascesa al trono di Carlo III, principe del Galles, provocherà tragedia e devastazione di sangue. Un carro tre volte veloce provocherà a lui (Carlo III) un lutto, un frutto rosso come carne, prima di un volo d’aria e di una crudele parca della morte” Questa è l’ottava centuria, reinterpretata da Renuccio Boscolo di recente ad Adnkronos, del medico/mago Nostradamus, di natali francesi. Carlo III corrisponde al ...

Eros Ramazzotti vede la foto del bacio tra la ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza : Ecco la sua reazione : Il settimanale “Chi” ha immortalato un bacio tra Marica Pellegrinelli e il rampollo Charley Vezza: le immagini, hanno iniziato a circolare sui social prima dell’uscita del giornale in edicola e non sono sfuggite al suo ex, Eros Ramazzotti. Sul suo profilo Instagram infatti, è apparsa una sua foto in primo piano con un sorriso sornione e il commento beffardo “Dichi a me???”, che tradotto dal dialetto romanesco ...

Conte Inter : attacco all’ex! Reazione dei tifosi della Juve - Ecco il motivo : Conte Inter – Che il passaggio di Antonio Conte all’Inter non fosse visto di buon occhio lo si era intuito già da tempo, ma a peggiorare le cose ci ha pensato l’ex allenatore stesso. A non andar giù ai suoi ex sostenitori, è stato l’impeto con cui il salentino ha esultato. Il modo in cui […] More