Così la censura cinese si abbatte su TikTok

Arisa - un bikini esplosivo in spiaggia : sopra Così e sotto... La foto oltre la censura : Arisa, capelli rasati e un bikini a dir poco esplosivo. La cantante ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra in spiaggia con un micro costume che esalta le sue curve: "#trinitapoli ci sei? Io ci sono e sto da Dio", scrive nel commento alla foto. Inutile dire che i suoi fan si