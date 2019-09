Conte all’assemblea Onu | “Clima | noi in prima linea Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il discorso del Presidente del Consiglio all'assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al clima: "Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l'umanità". E poi ai giornalisti ribadisce: “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale”.

RaiNews : 'L'Italia vuole la leadership nel mondo e il primato sul Green new Deal'. A spiegarlo è stato il presidente del Con… - FirenzePost : Conte all’Assemblea Onu: in Italia al via una nuova stagione riformatrice - Ras_Dave_ : RT @Ras_Dave_: Video ?? dell'intervento del Premier Giuseppe Conte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite -