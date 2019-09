Club Dogo | Don Joe non esclude la reunion | ' Non ci siamo mai sciolti del tutto'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) I, di fatto, non si sono maiufficialmente. È altrettanto vero però che l'iconico terzetto milanese composto da Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe è inattivo dal 2014, anno di pubblicazione dell'ultimo lavoro ufficiale del gruppo, "Nonpiù quelli di Mi Fist", e che tutti e tre i membri si sono concentrati sulle rispettive carriere soliste. Don Joe riapre la porta chiusa da Jake La Furia? Il producer: 'Bisogna stare sempre allerta' La possibilità di unatuttavia non ha mai smesso di animare le speranze dei numerosissimi fan del gruppo, sparsi in ogni angolo di Italia. A spegnere gli entusiasmi non erano bastate neppure alcune lapidarie dichiarazioni di Jake La Furia, che un anno fa, durante un'intervista concessa a Rolling Stone, aveva escluso di fatto la possibilità di una reunuion: "Non c'è più nulla di– aveva dichiarato l'artista – ci sentiamo ...

daskott_ : @M__M972 @matteo_milan91 Anche i club dogo sono italiani eppure - webradiost : Ora online Club Dogo - PES feat_ Giuliano Palma - GammaStereoRoma : Emis Killa - Se il mondo fosse (Feat. -