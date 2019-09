Aumentano le bollette di luce e gas | in famiglia si spenderà di più

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Da Ottobre ledellae del gas saranno più alte. Un rialzo del 2,6% nel primo caso e del 3,9% nel secondo. La variazione è in controtendenza rispetto ai trimestri precedenti: nei mesi scorsi, infatti, gli italiani hanno ricevuto nelle proprie buche delle lettere conti meno salati per l’utilizzo del gas, il cui prezzo era diminuito prima del 6,9% e poi del 9,9%. L’Autorità di regolazione per l’energia e le reti (Arera) ipotizza che, per ogni nucleo familiare, nel 2019 la spesa annuale al lordo delle tasse per la bolletta elettrica sarà di circa 559 euro e per il gas di circa 1.107. Quest’anno, quindi, unatipo spenderà poco di più dello scorso anno, registrando un +1,35% per l’elettricità e +1% per il metano.A determinare l’aumento che arriverà a breve sono ...

