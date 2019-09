Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Roma – In un’era in cui la scrittura digitale ha quasi del tutto eclissato la grafia manuale, il FAI – Fondo Ambiente Italiano ritiene fondamentale la riscoperta di quest’ultima, e in particolare della calligrafia in corsivo, una competenza essenziale strettamente connessa allo sviluppo di abilità motorie, psicologiche e linguistiche fondamentali, che l’uso delle tastiere non sollecita. Da questa consapevolezza nasce l’idea di riproporre per la giornata di29organizzato per due anni consecutivi a Villa Necchi Campiglio a Milano e che per questa terza edizione assumerà valenza nazionale coinvolgendo oltre a Villa Necchi altri Beni del FAI come il Castello della Manta a Manta (CN), il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa e Collezione Panza a Varese, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) e Parco Villa Gregoriana a ...

romadailynews : A Mano Libera: domenica 29 settembre evento dedicato a “scrittura manuale” a #Tivoli: Roma… - dumbo54 : RT @fdragoni: Se l’accordo fosse in vigore dal 1 gennaio 2019 avremmo redistribuito solo 1.000 migranti sui 6.500 sbarcati. E se pensate ch… - profarchitetto : #formazione Disegnare gli spazi di Milano, in pausa pranzo! - Per avvicinare gli architetti al disegno a mano liber… -