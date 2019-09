Wanda Nara punge la Caracciolo e la Marcialis | Io e Gaia Venturini le uniche donne

“Sei un angelo”. Wanda Nara si mostra tutta nuda su Instragram : lo scatto è pazzesco : Non perde occasione per far parlare di lei. Eccezionale e incontenibile. Anche se il mercato calcistico si è chiuso e Maurito è andato a giocare in Francia, Wanda Nara non ha ancora finito di stupire e alzare la temperatura social. Posa completamente nuda per un servizio ad alto tasso erotico e lascia tutti senza fiato. Forse è sdraiata nel suo nuovo letto parigino. “Buenas noches” scrive accanto all’immagine che la ritrae di schiena senza nulla ...

Wanda Nara nuda sul letto di schiena/ Foto "Buenas Noches" : il web diventa rovente : Wanda Nara nuda sul letto di schiena: Foto. La moglie di Mauro Icardi pubblica un nuovo scatto sexy sulla propria pagina Instagram

Nuovo nudo integrale per Wanda Nara su Instagram : La vita di Wanda Nara si divide ormai tra Milano, dove lavora e dove i suoi figli vivono, e Parigi, dove suo marito Mauro Icardi si è trasferito in extremis nelle ultime ore di calcio mercato. La modella argentina ha la straordinaria capacità di generare polemiche intorno a sé, a cui lei difficilmente replica, preferendo il silenzio.\\L'ultima polemica ha riguardato il suo rapporto con le altre donne di Tiki Taka, che direttamente o ...

Wanda Nara e Costanza Caracciolo - gelo? Parla la moglie di Icardi : Wanda Nara riceve il Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia. Gelo a Tiki Taka con Costanza Caracciolo e la moglie di Antonio Cassano? Parla la moglie di Icardi Altro giro, altro Tapiro D’Oro per Wanda Nara. Oggi 23 settembre 2019 ha aperto i battenti la 32esima stagione di Striscia la Notizia e lo storico inviato […] L'articolo Wanda Nara e Costanza Caracciolo, gelo? Parla la moglie di Icardi proviene da Gossip e Tv.

Brozovic e Wanda Nara - svolta sul presunto flirt : indagati autori e testate che ne parlarono : Brozovic e Wanda Nara, le voci su un presunto flirt tra i due, l’anno scorso, aveva reso bollente lo spogliatoio dell’Inter: speculazioni, in un periodo in cui iniziò il rapporto tempestoso tra l’argentino Icardi e il club nerazzurro, culminato poi con la cessione al Paris Saint-Germain. E Brozo, questa mattina, ha messo a segno un colpo importante in questa vicenda: il secondo in due giorni, dopo il gol nel derby contro il ...

Striscia la Notizia - subito agguato a Wanda Nara : tapiro d'Oro - come la beffa Valerio Staffelli : Questa sera, lunedì 23 settembre, durante la prima puntata della 32esima edizione di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Wanda Nara dopo la vittoria del derby e il primo posto in classifica dell’Inter senza Mauro Icardi. Striscia è in onda dal lune

Tiki Taka - rapporti tesi tra Wanda Nara - Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis? : Secondo quanto raccontato ultimamente, pare che nel backstage di Tiki Taka si respiri un'aria tesa tra Wanda Nara, Costanza Caracciolo, Carolina Marcialis e la compagna di Pierluigi Pardo. La nuova stagione di Tiki Taka pare essere iniziata all’insegna dell’astio: “pietra dello scandalo” si dice sia ancora Wanda Nara con la quale Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis pare non abbiano alcun tipo di rapporto.La presenza della moglie di Mauro ...

Tiki Taka - quello che succede dietro le quinte è assurdo. E la protagonista è sempre lei : Wanda Nara : C’è gelo dietro le quinte di ‘Tiki Taka’ tra Wanda Nara e Costanza Caracciolo. A riportare il restroscena è il settimanale Chi in edicola questa settimana, che racconta come nel backstage della trasmissione calcistica di Italia Uno, la bella manager del calciatore Mauro Icardi crea – suo malgrado – qualche tensione. Una nuova vita a Parigi, con nuovi amici e amiche e il futuro di Mauro Icardi tutto da scrivere. Ma anche la vecchia vita a Milano, ...