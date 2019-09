Volver Tornare film stasera in tv 24 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 24 settembre 2019)è ilin tv martedì 242019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 19 maggio 2006GENERE: CommediaANNO: 2006REGIA: Pedro Almodovar: Penélope Cruz, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Carmen Maura, Yohana Cobo, Chus Lampreave, Antonio de la Torre, Carlos Blanco, María Isabel Díaz, Neus Sanz, Carlos García CamberoDURATA: 120 Minutiin tv:Raimunda (Penelope Cruz) è una giovane madre costretta a svolgere più di un lavoro per sostenere le spese familiari. La sorella Sole (Lola Duenas) gestisce un negozio di parrucchieri e vive da sola, dopo esser stata abbandonata dal marito. Le ...